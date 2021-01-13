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Sözcü yazarı Çölaşan: İktidarı eleştirmek artık suç oldu

"Ya uslu çocuk olacaksın, ya da başına geleceklere razı olacaksın!"

13 Ocak 2021 09:04

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "İktidarı eleştirmek artık suç oldu. Ya uslu çocuk olacaksın, ya da başına geleceklere razı olacaksın!" görüşünü savundu. 

Çölaşan yazısında, "Recep Bey daha birkaç gün önce çalışan gazeteciler gününde açıklama yaptı… Basın özgürlüğünü sonuna kadar desteklediğini falan vurguladı! Ben onun bu sözlerini şaka olarak kabul ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Yarattığı şu ortamda biz gazetecilerin üzerinde nasıl baskılar olduğunu bilmezden ve görmezden geliyor. Oysa hiç bilmez olur mu!.. İktidarı eleştirmek artık suç oldu. Ya uslu çocuk olacaksın, ya da başına geleceklere razı olacaksın!" ifadesini kullandı. 

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