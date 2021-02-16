Sözcü yazarı Çölaşan: İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri devlet adamlığı ile bağdaşmadı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Gara şehitlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı"Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" açıklamayı hatırlatarak, "Bu gibi sözler devlet adamlığı ile bağdaşmaz." değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan yazısında, "Karayılan günün birinde yakalandığı takdirde yapılacak tek işlem onu bin parçaya bölmek değil yargıya teslim etmektir. Eğer onu öldürmek istiyorsanız getirirsiniz idam cezasını, sonra gereğini yaparsınız. Üstelik bu gibi devlet işleri öyle yüzüne tükürmekle falan da olmaz. Devlet kin tutmaz… Tutsa bile bunu açığa vuramaz. Aksi takdirde işin ciddiyeti kaybolur." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün