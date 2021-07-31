Sözcü yazarı Çölaşan: Her fırsatta ve her konuda nutuk atan Recep Bey yanan orman bölgelerine niçin gitmiyor?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki illerde birbiri ardına çıkan orman yangınlarını konu edindiği bugünkü yazısında, “Her fırsatta ve her konuda nutuk atan Recep Bey yanan orman bölgelerine niçin gitmiyor?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nda partisinin teşkilatları ile bayramlaştığı görüşmede konuşması sırasına duraksaması ve bitkin dış görüşünü, sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde bazı iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

“Uzaya gitmekten (!) dem vuranlar bu tablo karşısında acaba utanıyor mu?”

Sözcü yazarı Çölaşan, çıkan yangınlarla birlikte tekrar gündeme gelen yangın söndürme uçakları tartışmasına değinerek, şunları kaydetti:

Olan oldu… Kurban derilerini topluyor diye tu kaka ilan ettikleri Türk Hava Kurumu bu iktidar tarafından mahvedildi, kayyumların insafına terk edildi. Ulusal varlığımız olan yangın söndürme uçakları, 19 yıllık bu iktidar tarafından çürümeye terk edildi, pilotların görevine son verildi. Uzaya gitmekten (!) dem vuranlar bu tablo karşısında acaba utanıyor mu?

Türkiye'de şu anda bu yangınlar için kullanılan kaç uçak ve kaç helikopter olduğu belli değil. Bunlar nereden, hangi ülkelerden sağlandı? İhale mi açıldı, firmalar nasıl belirlendi? Bu firmalara kaç para ödeniyor? Bilinmiyor. Bu soruların yanıtları da ticari sır (!) kapsamında. İktidar bu konuda da büyük lokma yedi ama lokmasını yutamadı.

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