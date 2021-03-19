Sözcü yazarı Çölaşan: HDP seçmeni partisine sahip çıkmadı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında kapatma davası açılan HDP'nin belediyelerine kayyım atandığında seçmenlerinin partilerine sahip çıkmadığını savundu. Çölaşan, "HDP seçmeni partisine sahip çıkmadı. Tepkisini ortaya koyamadı ve böylece iktidarın elini güçlendirdi." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "HDP, AKP ve CHP'den sonra Meclis'te milletvekili sayısı açısından temsil edilen üçüncü büyük parti idi. Son seçimlerde yüzde 11.7 oy almış, 67 milletvekili çıkarmış, Doğu ve Güneydoğu'da irili ufaklı pek çok belediyeyi kazanmıştı. O belediye başkanlarının çoğu görevden alındı, yerlerine kayyumlar atandı. HDP'ye oy veren milyonlarca vatandaştan ise doğru dürüst hiçbir tepki gelmedi.Bu gerçek bana Abdülhamit döneminden bir olayı anımsatır. Abdülhamit, büyük yurtsever devlet adamı Mithat Paşa için de sürgün kararı vermişti. Bugün Suudi Arabistan'da kalan Taif'e gönderilecekti. Vapura bindirildi. Ama vapur birkaç gün Kızkulesi önlerinde bekletildi. Bir türlü hareket etmiyordu. Nedenini soranlara Abdülhamit'in verdiği yanıt ilginçtir: 'Halk tepki gösterirse kararımdan vazgeçip onu İstanbul'da bırakacaktım. Onun için beklettim. Ama tepki gelmeyince vapuru kaldırdım!' Evet, HDP seçmeni partisine sahip çıkmadı… Tepkisini ortaya koyamadı ve böylece iktidarın elini güçlendirdi. Anayasa Mahkemesi bundan sonra ne yapar, kapatma kararı verir mi, onu zaman gösterecek. Verirse ne olur, vermezse ne olur… Bu pilavın daha çook su kaldıracağı şimdiden belli." ifadesini kullandı.