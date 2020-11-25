Sözcü yazarı Çölaşan: Grip aşısını getirtemeyen, bu konuyu bile eline yüzüne bulaştıran bir iktidar, milyonlarca doz korona aşısını nasıl getirtecek?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin olarak, "Grip aşısını getirtemeyen, bu konuyu bile eline yüzüne bulaştıran bir iktidar, milyonlarca doz korona aşısını nasıl getirtecek?" diye sordu.

Çölaşan, "Türkiye'nin bir 'yolsuzluk, rüşvet ve vurgun ülkesi' olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, hadiseye bu açıdan bakıldığında insanın aklına ister istemez büyük kuşkular ve önemli sorular geliyor. Grip aşısını getirtemeyen, bu konuyu bile eline yüzüne bulaştıran bir iktidar, milyonlarca doz korona aşısını nasıl getirtecek? Korona aşısı alacağımız firma neye göre belirlenecek? Kaça satın alacağız? İhale mi açılacak? Arada rüşvet olacak mı? Aşı vatandaşa parasız mı yapılacak, yoksa kazık mı atılacak? Uçan kuşa bile borcu olan, sağlık sektörüne bu muazzam borçlar nedeniyle malzeme ve ilaç satın alamayan iktidar, ithalat için böylesine yüksek miktarda parayı nereden ve nasıl bulacak?" düşüncesini dile getirdi.

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