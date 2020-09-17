Sözcü yazarı Çölaşan: Gemilerimiz yabancı teknik adamlarla doldurulmuş, her kararı bol maaşlı yabancılar veriyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, araştırma gemileriyle ilgili yetkili bir kişinin kendisine verdiği bilgileri köşesine taşıdı. Çölaşan, "Gemilerimiz yabancı teknik adamlarla doldurulmuş, her kararı bol maaşlı yabancılar veriyor" yorumunu yaptı.

Yetkilinin "Ötekilerde olduğu gibi Fatih sondaj gemimizde de ne yazık ki yabancıların egemenliği sürüp gidiyor. Türk karasularında bizim bayrağımızı taşıyan ve bizim vergilerimizle satın alınan bir geminin yabancı egemenliğinde olması akla ziyan bir durumdur. Bu gemilerde Türk denizcileri ve mühendisleri ne yazık ki söz sahibi değildir. Gemide sabah ve akşam günde iki kez yapılan toplantılarda bölüm başı olarak bir tane bile yetkili Türk gemi adamı yoktur." görüşüne yer veren Çölaşan, "İşte size bir Türkiye gerçeği daha! Bizim gemilerimiz yabancı teknik adamlarla doldurulmuş, deneyimli Türk personel işten çıkarılıyor, her kararı bol maaşlı yabancılar veriyor. Bu mektubu sizlere iletiyorum ki biraz teknik bile olsa, olup biteni ve işin perde arkasını herkes bilsin!" düşüncesini dile getirdi.

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