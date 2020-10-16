Sözcü yazarı Çölaşan: Feyzioğlu makamında rahat otursun ve seçimi iktidar baskısıyla kazansın diye oynanan şu oyunlara bakar mısınız!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, kamu kurumlarında çalışan avukatlara ikinci baro kurulması için baskı yapıldığını hatırlatarak, "Metin Feyzioğlu makamında rahat otursun ve seçimi iktidar baskısıyla kazansın diye oynanan şu oyunlara bakar mısınız!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Talimat yerine getirildi, baroların bölünmesi sağlandı… Ancak şimdi önemli bir sorun daha ortaya çıkıyordu! Ankara Barosu'ndan örnek vereyim. Yandaş baronun kurulması için en az iki bin avukatın imza vermesi gerekiyordu. Ancak didindiler, uğraştılar, bu rakama ulaşmaları mümkün olmadı. O halde ne yapmalıydı! Akıllarına yeni bir şey geldi: 'Kamu kurumlarında çalışan avukatlar var. Ayrıca yine kamuda istihdam edilen sözleşmeli avukatlar var. Bunların sayısı yaklaşık 400… Eğer bunların gözünü korkutursak barodan istifa ettirir ve yeni yandaş baromuza kayıtlarını yaptırırız. Açığımızı böyle kapatırız.' Metin Feyzioğlu makamında rahat otursun ve seçimi iktidar baskısıyla kazansın diye oynanan şu oyunlara bakar mısınız! Her şey, hukuk ve adalet dahil, yap kanun adına (!) altüst ediliyor." düşüncesini dile getirdi.

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