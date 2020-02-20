Sözcü yazarı Çölaşan:  Erdoğan kendisine en yakın olan Bahçeli'ye haksızlık yapıyor, sözleri en başta Bahçeli'yi incitir

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında "Gülen'le görüşmeyen tek lider merhum Necmettin Erbakan'dır" sözlerinin doğru ama eksik olduğunu belirtti. Erdoğan'ın pek çok lidere haksızlık yaptığını dile getiren Çölaşan, "Hatta kendisine en yakın duran, her konuda destek veren, kraldan fazla kralcı niteliği ile bilinen Devlet Bey'e bile." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Peki ama Fethullah'ın görüştüğü liderler arasında acaba bilmediğimiz birileri mi var? Yoksa Devlet Bahçeli de o kadroya, yani onunla şu veya bu zamanda görüşen liderler kadrosuna mı dahil?Bildiğimiz kadarıyla hayır. Dahası var… Beyefendi bu lâfı söyleyince akıllara ister istemez bir soru daha geliyor: 'Acaba o zatla geçmişte görüşenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu gibi liderler de var mı?' Hayır, yoklar. O halde bu beyefendi bu cümleyi nasıl kuruyor, nasıl söyleyebiliyor? Bu sözleri başkalarını değil, esasta koalisyonun en hızlı ortağı olan Devlet Bey'i incitir. Ötesini ortak düşünsün!" görüşünü savundu.

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