Sözcü yazarı Çölaşan: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi uyarıyor, Sağlık Bakanı bile kapımızdaki tehlikeye dikkat çekiyor; geç kaldınız Bakan Bey!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs salgınına ve Delta varyantına dikkati çektiği bugünkü yazısında dokuz günlük Kurban Bayramı tatilindeki hareketlilikten yakındı.

“Adına korona denilen bela ve ölümler yine hız kazandı. İş o boyuta geldi ki sadece bilim insanları değil Sağlık Bakanı bile bu artışı doğrulamak zorunda kaldı” diyen Çölaşan, tursizm için turistlere kapıalrın açılmasını eleştirdi. Havalimanlarında yeterince önlem alınmadığını savunan Çölaşan, "Sadece ve sadece para kazanabilmek ve turistlerin gönlünü hoş tutabilmek için sınırlarımızı onlara açtık. Birkaç hafta içerisinde başta Rusya olmak üzere bu iki ülkeden Antalya'ya aşısız vesairesiz gelenlerin sayısı 1.5 milyonu geçti. Şimdi bunlar virüsü büyük bir hızla Türkiye'ye yayıyor. Dönüşte de kendi ülkelerine taşıyacaklar" ifadelerini kullandı.

“Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle gaddarca, sorumsuzca bir açılım yapılmadı” eleştirisi getiren Çölaşan, şöyle yazdı:

"Turist kabul eden her ülke sınır kapılarında ciddi önlemlerini aldı. Bizde ise tam tersi… Gelen herkes buyur ediliyor. Sonuç ortada… Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi uyarıyor, Sağlık Bakanı bile kapımızdaki tehlikeye dikkat çekiyor. Geç kaldınız Bakan Bey!"

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