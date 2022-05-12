Sözcü yazarı Çölaşan: 'Dünya liderimiz', Ukrayna'da Rusya baskısıyla bekletilen gemilerimizden, dev uçaklarımızdan haberdar olsaydı mutlaka bir tavır koyardı! 

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Ukrayna'nın Kiev havalimanında Türkiye'nin iki dev nakliye uçağının, Rusya'nın baskısıyla aylardır bekletilmesini köşesine taşıdı.

"Koca Yusuf" adı verilen uçakların "esir alınmış" durumda olduğunu belirten Çölaşan, Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını engellemek için limanlarını kuşatma altına aldığını ve Karadeniz'de bekletilen Türk gemileri olduğunu da hatırlattı.

Çölaşan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya liderimiz Ukrayna limanlarında Rusya'nın baskısı nedeniyle bekleyen gemilerimizden, Kiev'de bekletilen iki dev askeri uçağımızdan haberdar olsaydı mutlaka bir tavır koyar, gerekirse Moskova ve Kiev'e gidip Putin ve Zelenski'ye sert çıkar ve bu konuda Türk kamuoyuna bilgi vermekten kaçınmazdı!

Şimdi sıkı durun ey Putin ve ey Zelenski… Ne yaparsanız yapın bizim Recep Bey bu işlerin hesabını ikinizden de mutlaka soracaktır. Az bekleyin, görürsünüz!"