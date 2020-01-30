Sözcü yazarı Çölaşan'dan İmamoğlu'na açık mektup: Erzurum tatiline gitmeyecektiniz, bunların eline o kozu vermeyecektiniz 

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'de kar tatili yapmasına bugünkü köşesinden tepki gösterdi. İmamoğlu'na açık mektup yazan Çölaşan, "Erzurum tatiline gitmeyecektiniz. Bunların eline o kozu vermeyecektiniz. İstediğiniz kadar yorgun düşün, kafanızı istediğiniz kadar boşaltmak isteyin ama karşınızdaki gücün çok acımasız ve gaddar olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın" düşüncelerini dile getirdi.

Çölaşan, "Siz onların en büyük mamasını, en önemli vurgun kapısını halkın gücüyle ellerinden aldınız. Sizden nefret ediyorlar, tiksiniyorlar! Günün 24 saatinde bir açığınızı arıyorlar. Bunları hepimizden iyi bilen sizsiniz… Ben Ankara'da yaşıyorum ama haklı ve ödün vermez mücadelenizi bir vatandaş olarak medyadan izliyorum. İyi gidiyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı olmasa daha da iyi gideceksiniz. Sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamlı olmasını diliyorum. Aman dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

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