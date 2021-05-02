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Sözcü yazarı Çölaşan’dan İbrahim Saraçoğlu’na: Hayırlı işler sayın Başdanışmanım!

İbrahim Saraçoğlu

02 Mayıs 2021 10:32

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun akademik unvanı ve danışmanlık unvanı ile ticaret yaptığını belirtti.

“Hayırlı işler sayın Başdanışmanım!” başlıklı yazısında Çölaşan, “Dünya liderimiz bize lâzım…Şimdi açın bir ton balığı konservesi, hocamızın özel kremlerini göz çevrenize sürün, eşek sütü sabunla ellerinizi yıkayın ve üzerine bir fincan testere gözlü aslan pençesi çayı için… Bay Saraçoğlu akademik unvanını ile birlikte Saray'ı ve siyasi forsunu kullanıp ticaret yapsın, para kazansın, yeter ki dünyaya yön veren liderimiz Recep Bey sağlıklı kalsın! Burası Türkiye abicim!  Hayırlı işler sayın Başdanışmanım!" ifadesini kullandı. 

 

İbrahim SaraçoğluEmin ÇölaşanSözcü yazarıErdoğandanışmanunvan
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