Sözcü yazarı Çölaşan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Sedat Peker çağrısı: Sessiz kaldığınız sürece sizi zor durumda bırakır, altında ezilirsiniz

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "suspus olduğunu, konuşmadığı" söylerken "Mafya babası bile olsa birisi ortaya çıkıyor, bazı olayları ve yaşadıklarını anlatıyor, milyonlarca kişi bu videoları izliyor ama bizimkiler ısrarla ses vermiyor" dedi.

Çölaşan, "Özetle onların çoğu siyasi açıklamalar. Yani bu işin içinde, sayın büyüklerimizin davranış biçiminde sizce bir terslik yok mu? Burada bir kez daha (ve haddim olmayarak) bu iki saygın ve değerli büyüğümüzden istirham ediyorum. Lütfen konuşunuz! Unutmayın, seçim zamanı yaklaşıyor! Sedat Peker'in bugüne kadar söyledikleri ve bundan sonra yapacağı tahmin edilen açıklamalar, sessiz kaldığınız sürece sizi zor durumda bırakır. Altında ezilirsiniz. Bir şeyler söyleyiniz, gerekirse muhalefeti suçlayınız" düşüncesini dile getirdi.

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