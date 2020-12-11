Sözcü yazarı Çölaşan'dan Erdoğan'a: Hiç değilse bir kez olsun zahmet edip Meclis'e uğra, sorulan sorulara yanıt ver beyefendi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'e katılma çağrısında bulundu. Çölaşan, "Hiç değilse bir kez olsun zahmet edip Meclis'e uğra, sorulan sorulara yanıt ver beyefendi" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bütçe haftalardır görüşülüyor…Yeni tek adam rejiminde bu bütçenin sorumlusu olan şahıs Recep Bey… Ama gelin görün ki bu aşamada Meclis'e bir kez olsun gelme zahmetine katlanmadı. Eskiden başbakanlar gelip konuşur, bütçeyi savunurdu… Şimdi yeni tek adam rejiminde başbakanlık kaldırıldı, bütün yetkiler cumhurbaşkanına devredildi. Meclis'te devletin ve milletin bütçesi görüşülüyor, sorular soruluyor, eleştiriler yapılıyor… Hiç değilse bir kez olsun zahmet edip Meclis'e uğra, sorulan sorulara yanıt ver beyefendi, herhangi bir açıklama yap… Yapmaz, yapamaz. 'Büyüklüğüne' toz kondurmak istemez!" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın