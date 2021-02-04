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Sözcü yazarı Çölaşan’dan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu’ya: İstifa etsin, bir an önce adam gibi gitsin!

04 Şubat 2021 10:56

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadığı AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa etmesi için çağrıda bulunarak, "Bir an önce adam gibi gitsin!" görüşünü savundu. 

Çölaşan yazısında, "Unutmasın, yarın zora düştüğünde onu bugün koruyanlardan ilk tekmeyi yiyecek olan kendisidir.Sonra sakın ola ki 'Güvendiğim dağlara kar yağdı, ihanete uğradım' deyip ağlaşmaya falan kalkışmasın." ifadesini kullandı. 

Sözcü gazetesi yazarıEmin ÇölaşanProf. Dr. Melih BuluErdoğanBoğaziçi Üniversitesirektöratamaistifa
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