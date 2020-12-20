Sözcü yazarı Çölaşan’dan Adalet Bakanı’na çağrı: Başlatın şu işi, her türlü desteği veririm, başkalarına da verdiririm

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e cezaevileri için kitap kampanyası başlatma çağrısında bulundu. Çölaşan, "Türkiye çapında bir kitap bağış kampanyası düzenlesinler…Çok sayıda yayınevi ve yazar böyle bir kampanyaya katılır.Ellerinde birikmiş veya satılmamış olan binlerce, belki on binlerce kitabı Bakanlığa armağan ederler.Bizler de medyada bu kampanyaya destek verir, vatandaşlara çağrıda bulunuruz.Kampanyaya valilikler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı da sağlanır. İnanın çok sayıda kitap gelir. Bağışlanan kitaplar cezaevlerine aktarılır." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Yapılacak iş çok basittir…Adalet Bakanlığı sağlam bir adres verir, kadrosunu düzenleyip ona göre örgütlenir…Kitapların cezaevlerine dağıtımı biraz zahmetli bile görünse, koskoca Bakanlık bu işin üstesinden elbette ki gelir. Böyle bir kampanya gerçekleştiği takdirde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ekibi, büyük bir başarıya imza atmış olur. Yeter ki ciddi bir örgütlenme yapılsın.Bunları söylerken hayal aleminde yaşamıyorum.Olmayacak duaya amin demiyorum.Şimdi bir düşünün, tutuklu veya hükümlü olarak koğuşta yatıyorsunuz. Kimse açlıktan ölmediğine göre devletin verdiği üç öğün yemekle karnınız iyi veya kötü doyuyor, yetersiz de olsa suyunuz akıyor…İstediğiniz gazeteler parasını ödemeniz koşuluyla ertesi gün koğuşa getiriliyor…Ama en büyük sıkıntılarınızdan biri, o özgürlüksüz ve her açıdan kasvetli ortamda kitap okuyamamak… Böyle bir kitap bağış kampanyası hiç kuşkunuz olmasın, sayıları 300 bin'e yaklaşan tutuklu ve hükümlüyü de mutlu edecek, önlerine yeni dünyalar açacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Burada bir not daha düşeyim…İşin içinde Bakanlık olmazsa böyle bir kampanya başarıyla yürümez… Çünkü başkaları tarafından cezaevlerine gönderilen kitaplar çoğunlukla geri çevriliyor.Haydi Abdulhamit Bey, başlatın şu işi…Başarırsınız.Kendi adıma söz veriyorum, her türlü desteği veririm, başkalarına da verdiririm.Çok sayıda insanın hem okumasına katkıda bulunmuş olur, hem de hayır duasını alırsınız. Yapacağınız açıklamayı merakla bekliyorum!" ifadesini kullandı.