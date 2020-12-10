Sözcü yazarı Çölaşan'dan “AB'nin yaptırımları bizi ırgalamaz" diyen Erdoğan'a: Hele kararlar bir açıklansın, ırgalayıp ırgalamayacağını o zaman görürüz!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AB Liderler Zirvesi öncesi, "AB'nin yaptırımları bizi ırgalamaz" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Hele kararlar bir açıklansın, ırgalayıp ırgalamayacağını o zaman görürüz!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor… Ve hakkımızda acı, incitici kararlar alınması, yaptırımlar uygulanması bekleniyor. Oysa AB'nin peşinde yıllarca koşan, bize sürekli müjdeler (!) veren bunlar değil miydi? Müzakere tarihi aldıklarında Ankara'da Kızılay Meydanı'nda pankartlar açıp kürsüler kuran, mitingler düzenleyen kimlerdi? Vizeler bile kaldırılacak, cebine pasaportunu koyan vatandaş Avrupa'ya gidip iş bulacaktı! Sonraki yıllarda gördüler ki, bu kafayla gittikleri sürece AB bunları almayacaktır. Bu kez bağırıp çağırmaya, posta koymaya, tehditler savurmaya başladılar ama hiç işe yaramadı!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Recep Bey dün bu konuda da noktayı koydu! 'AB'nin yaptırımları bizi ırgalamaz.' Hele kararlar bir açıklansın, ırgalayıp ırgalamayacağını o zaman görürüz! Ülke olarak başımıza iş açan 'Tek adam rejimi' işte budur! Bütün kararlar bir kişi ve onun Saray'daki elemanları tarafından alınıyor. Bakanlar falan derseniz hepsi tek adamın emir kulu." ifadesini kullandı.

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