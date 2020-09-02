Sözcü yazarı Çölaşan: Cezaevlerinde çok ciddi, acil çözüm bekleyen beslenme sorunu var

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, cezaevlerinden kendisine günde ortalama iki mektup ya da fax geldiğini belirterek, "Cezaevlerinde çok ciddi, acil çözüm bekleyen beslenme sorunu var" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Şu anda Türkiye'de cezaevlerinde yatmakta olanların sayısı yaklaşık 260 bin. Bunca insanı sağlıklı ve dengeli bir biçimde hem de günde üç öğün beslemek elbette mümkün olmuyor. Nedenini anlatmaya çalışayım… Mahkûmların beslenmesi için ayrılan para günlük 10 lira… Buna kişi başına iaşe bedeli, yani beslenme giderleri için devlet bütçesinden verilen para deniliyor. Bir insanın günde 10 lira ile, hem de üç öğün adam gibi beslenmesi mümkün mü? Elbette ki değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Türkiye'de bir iktidar var…Ve her gün birbiri ardına dandik, palavra 'Müjdeler' patlatıp milletin gözünü boyamaya kalkışıyor… Ama gelin görün ki aynı iktidar 260 bin mahkûmu günlük iaşe bedeli olan 10 lira ile üç öğün beslemeye çalışıyor! Bu nasıl iştir ya rabbim, nasıl iştir… Hiçbirinin aklına 'Bizden cezaevlerine de bir müjde!.. İaşe bedeli (örneğin) 20 liraya çıkarılmıştır. Tutuklu ve hükümlüler bundan sonra daha kaliteli ve sağlıklı yemek yiyecektir' demek gelmiyor. Kendi adamları, belediyeleri, müteahhitleri için ellerinde sonsuz paralar var ama içeride yatanların adam gibi, insanca beslenmesi onları hiç mi hiç ırgalamıyor. " ifadesini kullandı.

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