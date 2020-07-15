Sözcü yazarı Çölaşan: Bugün içimden yazmak gelmedi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bugün 15 Temmuz. Acaba ne yazabilirdim. Kendimi zorladım, uzun uzun düşündüm… Ve anladım ki içimden yazı yazmak gelmiyor" düşüncesini dile getirdi.

"Bugün içimden yazmak gelmedi" başlıklı yazısında Çölaşan, "Sevgili okurlarım, günlük yazı yazmak bizim görevimiz… Ancak yazı yazmadan önce konuyu yakalayacak, kafanızda oluşturacak ve bilgisayarın tuşlarına basmaya sonra başlayacaksınız. En önemlisi, her şey içinizden gelmeli. Dün epeyce düşündüm. Bugün 15 Temmuz. Acaba ne yazabilirdim… Kendimi zorladım, uzun uzun düşündüm. Ve anladım ki içimden yazı yazmak gelmiyor. Böyle olunca zorlama yapmak mümkün değil. Ve yazamadım!" ifadesini kullandı.