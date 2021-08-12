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Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidar dua etsin de, Sedat Peker başka bazı bildiklerini açıklamasın

12 Ağustos 2021 08:29

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Sedat Peker'in önemi şurada: Türkiye'de iken bir sürü rezilliğe tanık olmuş. Bazı mafyatik ilişkileri sayesinde karanlık olayları bire bir, tam da göbeğinde yaşamış… Anlattıkları o yüzden yalanlanamıyor… Bu iktidar dua etsin de,  Sedat  başka bazı bildiklerini açıklamasın." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Aksi takdirde ortaya öyle isimler çıkar ki bu vurgun düzeninde bile AKP iktidarı en büyük depremi yaşamıştan beter olur. Ne günlere kaldık… Pislikler tek tek ortaya saçılırken hükümetten  tık yok,  yargıdan  tık yok. Neler olduğunu ve neler yaşandığını yurt dışında yaşayan bir organize suç örgütü liderinden öğrenmek zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı. 

Sözcü yazarıEmin ÇölaşaniktidarSedat Peker
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