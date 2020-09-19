Sözcü yazarı Çölaşan: Binlerce kez alay edip küçümsedikleri Lozan anlaşmasına sığınmak zorunda kaldılar da, artık iş işten geçti

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Ankara ve Atina arasındaki gerilime ilişkin olarak, "Bugüne kadar binlerce kez alay edip küçümsedikleri Lozan anlaşmasına sığınmak zorunda kaldılar da, artık iş işten geçti." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Şimdi bizimkiler Yunanistan'la papaz oldu ya, bu kez bağırmaya başladılar: 'Vay efendim, Lozan'a göre Türkiye'nin karşısındaki Ege adaları silahtan arındırılmış bölgedir. Oysa Yunanistan buralara hava alanları yapmış, donanma üsleri kurmuş ve binlerce asker yığmıştır. Bu duruma en kısa zamanda son vermelidir.'Günaydın efendiler, günaydın! Jetonunuz şimdi mi düştü! Yunan ordusu yıllardan beri o adalarda cirit atıyor. Yeni mi fark ettiniz, şimdiye kadar aklınız neredeydi?" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Bütün Avrupa'nın desteğini arkasına alan Yunanistan bu saatten sonra ne askerlerini adalardan çeker, ne de başka bir ödün verir. Peki ama bizi yöneten aymazların Lozan düşmanlığının kaynağı nedir? Yanıtı çok basittir: İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk. Aylar süren görüşmeler sonrasında anlaşmayı Atatürk'ün izniyle imzalayan İnönü, onaylayan ise Atatürk ve TBMM'dir. Bu konuda herkesin bilgili ve uyanık olması gerek. Bunların bu yalanlarına sakın ola ki kanmayın. Lozan, savaştan çıkan Türkiye'nin tapu belgesidir. Kapitülasyonlar kaldırılmış, anlaşmanın hemen ardından Ankara başkent ilan edilmiş, Cumhuriyet rejimi kurulmuştur. Yani hasta adam Osmanlı Lozan'la birlikte tarihe iyice gömülmüştür. Bu Osmanlıcıların sıkıntısı işte budur!" ifadesini kullandı.

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