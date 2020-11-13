Sözcü yazarı Çölaşan: Berat Albayrak istifa etmedi, görevden alındı, kendisine “Sen istifa etmiş olacaksın” denildi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmediğini, görevden alındığını ileri sürdü. Çölaşan, "Kendisine 'Sen istifa etmiş olacaksın' denildi. Aslında sapasağlam olan Berat Bey'in sağlık sorunlarını (!) sokup hadiseyi perdelemeye kalkıştılar!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Ve komedinin son perdesi işte o aşamadan sonra oynandı. Bu sözüm ona istifayı bile gizlediler. Yandaş medyaya 'Bizden talimat gelene kadar bu olaya asla değinmeyeceksiniz, haber yapmayacaksınız' diye talimat verildi… Sonra da işin içine, aslında sapasağlam olan Berat Bey'in sağlık sorunlarını (!) sokup hadiseyi perdelemeye kalkıştılar! Bu olay aslında Türkiye'nin nasıl sorumsuzca yönetildiğinin somut göstergesidir." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Şimdi akıllara bazı sorular gelmektedir…Ekonomik açıdan ülke olarak uğradığımız somut zararların sorumlusu kimdir, kimlerdir? Milyonlarca insanımızın çektiği çile nasıl sona erecektir? Bu soruların yanıtını ne biz biliyoruz, ne de bizi yönetenler!" ifadesini kullandı.

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