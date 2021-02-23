Sözcü yazarı Çölaşan:  Berat Albayrak için büyük ölçüde şaka niyetine yazmış olduğum kayıp ilanı aslında gerçekmiş

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 8 Ocak 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak için büyük ölçüde şaka niyetine kayıp ilanı yayımladığını hatırlatarak, “Meğer büyük ölçüde şaka niyetine yazmış olduğum o kayıp ilanı aslında gerçekmiş, haftalar sonra şimdi anlamaya başlıyorum!" düşüncesini dile getirdi.

"Benim jetonum her zaman biraz geç düşer de!" diyen Çölaşan 8 Ocak tarihli kayıp ilanını yeniden köşesinde yayımladı.

TIKLAYIN | Sözcü gazetesi yazarından kayıp ‘Berat Albayrak’ ilanı: Canımız Berat’ımızdan bir haber alamıyoruz, seni çok özledik, yatağa düştük