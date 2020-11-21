T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Çölaşan: Ankara Adliyesi korona salgını nedeniyle çalışamıyor

21 Kasım 2020 09:49

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında eline geçen Ankara Barosu belgelerini aktardı. Hâkimlerin, savcıların çoğunun ya raporlu, ya yıllık izinde, ya da karantinada olduğunu söyleyen Çölaşan, “Baro, Ankara Adliyesi'nin durumunu irdelemiş, feci manzarayı devletten gelen belgelerle kanıtlamış. Ankara Adliyesi korona salgını nedeniyle çalışamıyor” dedi.

“Gevşek ve sorumsuzca davranıp ülkemizi adına korona denilen belaya teslim edenler bu tabloyu acaba görmüyor mu?” diye soran Çölaşan, şu tabloyu aktardı:

ETİKETLER

Emin ÇölaşanAnkara Barosu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24