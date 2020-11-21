Sözcü yazarı Çölaşan: Ankara Adliyesi korona salgını nedeniyle çalışamıyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında eline geçen Ankara Barosu belgelerini aktardı. Hâkimlerin, savcıların çoğunun ya raporlu, ya yıllık izinde, ya da karantinada olduğunu söyleyen Çölaşan, “Baro, Ankara Adliyesi'nin durumunu irdelemiş, feci manzarayı devletten gelen belgelerle kanıtlamış. Ankara Adliyesi korona salgını nedeniyle çalışamıyor” dedi.

“Gevşek ve sorumsuzca davranıp ülkemizi adına korona denilen belaya teslim edenler bu tabloyu acaba görmüyor mu?” diye soran Çölaşan, şu tabloyu aktardı: