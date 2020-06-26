Sözcü yazarı Çölaşan: "AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu" diyen AKP'li Zengin Meclis sıralarına paraşütle indirilmiş

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AKP Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu" açıklamasına "Vallahi maşallah yani… Bilginin ve gerçekçiliğin bu kadarı her insana nasip olmaz! Anlaşılıyor ki bu hanımefendi uzaydan gelmiş, Meclis sıralarına paraşütle indirilmiş…" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "İşin şakası bir yana… Hele bu sözleri bir kadın milletvekilinin ağzından işitmek insanı şaşırtıyor. Anlaşılıyor ki bu hanımefendi uzaydan gelmiş, Meclis sıralarına paraşütle indirilmiş… Ülkesinin yakın tarihini bile bilmiyor. Hiçbir şeyin farkında değil. Bunlar iktidar olana kadar Türkiye'de kadının adı yokmuş… Canım benim! Sen önce hiç değilse Cumhuriyet tarihini biraz olsun öğren de, böyle iddialı lafları ondan sonra söyle." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Gerçi senin kafa yapında olanlar iyi bilir ama söylemek işinize gelmez.K adının adı hepinizin övgüyle ve özlemle söz ettiğiniz o Osmanlı'nın döneminde yoktu. Kadın ikinci sınıf vatandaş olarak görülür, miras hakkından bile yararlanması mümkün olmazdı. Egemenlik sadece erkeklere ait bir kavramdı. Müslüman kadın evinden dışarıya çıkamazdı. Çıkarsa örtülü olmak zorunda idi. Çalışma hakkı yoktu. Kadın hiçbir sosyal ve ekonomik hakka sahip değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Okullarda okuması, hele yüksek tahsil yapması, meslek sahibi olması asla mümkün değildi. Kadınların okur yazarlık oranı sadece yüzde bir idi." Ne zaman ki Osmanlı yıkıldı ve Cumhuriyet rejimi kuruldu, işte o zaman kadınlarımız 'Adam yerine konulmaya' başlandı." Sen bunları bilmez misin hanımefendi? Bilmiyorsan ayıp, bilip de Meclis'te yalan söylemeye kalkışıyorsan daha da büyük ayıp." görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin: AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de