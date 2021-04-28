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Sözcü yazarı Çölaşan: Açıkça itiraf edelim, bütün dünyada saygınlığımızı yitirmiş durumdayız

28 Nisan 2021 10:33

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanmasına karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları, “yumuşak-efendice” olarak niteleyerek “Açıkça itiraf edelim, bütün dünyada saygınlığımızı yitirmiş durumdayız” dedi.

Çölaşan, “İkisi dışında yanımızda bize dost olduğu iddia edilecek ülke kalmadı. Biri Azerbaycan. Diğeri ise yönetimi hırsızlardan, ahlâksızlardan, din tüccarlarından ve büyük sahtekârlardan oluşan Katar. Suudi Arabistan'la aynı kefede!” diye yazdı.

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