Sözcü yazarı Çölaşan 4 günlük yasak yorumu: Zaten gıcık oldukları yılbaşı kutlamalarını devre dışı bırakmayı başaracaklar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yılbaşı akşamı başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak, "Zaten gıcık oldukları yılbaşı kutlamalarını devre dışı bırakmayı başaracaklar" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "Son yasak önceki gün geldi. Saray ve iktidar açısından bakıldığında bunun adına bir taşla iki kuş vurmak denir!Yılbaşı gecesinden başlayarak dört gün kesintisiz yeni bir yasak!Böylece, zaten gıcık oldukları yılbaşı kutlamalarını devre dışı bırakmayı başaracaklar.Kendilerince hem alkole, hem de yılbaşı gecesine iyi bir darbe indirmiş olacaklar! Oysa yine yanılıyorlar…Varlıklı kesimler o geceyi beş yıldızlı otellerde, kuş sütü eksik görkemli ve alkollü sofralarda kutlayacak. (Otellere müşteri olarak girecekler.)" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Orta direk ve fakir fukara kesimin kutlamaları ise her yılbaşında aynıdır.Evde pişirilen tavuklu pilav gibi mütevazı bir yemek, kuru yemiş, meyve ve bir miktar içki.Şimdi getirdikleri bu son yasakla birlikte o kesimin bir gecelik kendince eğlenti beklentisini bile silindir gibi çiğneyip geçtiler.Çok değil, şu sıkıntılı ortamda sadece bir gecelik!Milyonlarca insanımızdan bu yolla intikam almayı yeğlediler. Kalıcı ve ciddi bir yasak olsaydı alkış tutardık ama böylesine değil." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın