Sözcü yazarı Çölaşan: 2023 seçimlerinde bu iktidarın işi sandıkta bitecek

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “2023 seçimlerinde bu iktidarın işi sandıkta bitecek” görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, “Sevgili okurlarım, aslında iktidarın üç Y sloganı dandik çıktı… Ama siz bunu rahatlıkla dört Y yapabilirsiniz. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasakların yanına dördüncü bir Y harfi eklemenizde hiçbir sakınca yoktur! Yargı.Çok önemlidir. 2000'li yılların başında büyük ölçüde bağımsız ve tarafsız bir yargı vardı. Hâkimler ve savcılar özgürce, baskı altında kalmadan karar verirdi. Yargıya ve adalete siyaset böylesine bulaşmamıştı, bulaşacağı da aklımıza gelmezdi. Sonuç: 2023 seçimlerinde bu iktidarın işi sandıkta bitecek. Onların işini şimdi gölgesine sığınmaya kalkıştıkları bu Y'ler bitirecek. AKP iktidarının kara delikleri olan Y'ler!.." ifadesini kullandı.