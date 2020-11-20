Sözcü yazarı Çölaşan: 18 yıl sonra akıllarına şahlanış (!) geldi, eğer yiyen olursa!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Gelecek yıl zorlukları geride bırakmış olarak bu günleri acı bir tebessümle anacağız!” açıklamasına ilişkin olarak, "18 yıl sonra akıllarına şahlanış (!) geldi, eğer yiyen olursa!" yorumunu yaptı.

Çölaşan yazısında, "Bize artık masal okumayı bıraksınlar çünkü bu masallar işsizin, ev kadınının, esnafın, emeklinin karnını doyurmuyor.Ekonomi şahlanışa geçiyormuş!Ne olacak da şahlanış gerçekleşecek? Ellerinde hangi somut veri var?18 yıl sonra akıllarına şahlanış (!) geldi, şimdi sırada o kavramı piyasaya sürüp kullanmak var! Eğer yiyen olursa!" ifadesini kullandı.