Sözcü yazarı Çölaşan: 10 bin dolar alan AKP’li siyasetçi ve onun gibilere çağrıda bulunuyorum, elindeki yetkiyi kullanıp büyük oyna kardeşim!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortaya attığı 10 bin dolar alan siyasetçiyi hatırlattığı bugünkü yazısında kinayeli bir dille, “Elâlem malı kamyonla götürürken kime ne 10 bin dolardan… Her kimse, o AKP'li siyasetçiye ve onun gibilere çağrıda bulunuyorum… Bu sözlerimin her rüşvetçiye ders olmasını diliyorum! Elindeki siyasi yetkiyi kullanıp büyük oyna kardeşim. Bak, büyük götürenlerin başına iş açıldığı hiç oldu mu!” ifadelerini kullandı.

Çölaşan, sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

“Herkes aklını başına toplasın, herkes kafayı çalıştırsın! Devir büyük yiyenlerin, büyük götürenlerin devri muhterem kardeşlerim! Sevgili okurlarım, televizyon kanallarını resmen işgal ettiler. Hele yandaş, yalaka kanalların 24 saatlik tüm yayını neredeyse Recep Bey'in sözlerinden ve görüntülerinden oluşuyor. “

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