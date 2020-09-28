Sözcü yazarı Çiğdem Toker: Yol işlerinde 21/b zorunlu idiyse, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daha fazla sayıda şirketi çağırmasına engel neydi?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, uzun süredir yazılarında yer verdiği 21/b ihalelerini konu aldığı '21/b’yi CHP’li belediyeler de sevdi' başlıklı yazısında, "Pazarlık usulü (21/b) ihaleler niye tereddüt doğurur? Çünkü rekabete açık değildir. Az sayıda şirkete davet gider. Kamu lehine fiyat indirimi düşük çıkar. Düşük indirim, halkın daha çok vergisinin müteahhit cebinde kalması demektir" diye yazdı.

Yazısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı son ihaleye yer veren Toker, "Bugün duyuracağım yeni 21/b ihalesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden. 24 Eylül'de yapıldı. Adı: “Belediye uhdesinde bulunan Muhtelif Caddeler, Bulvarlar ve Sokaklar ile Kırsal Grup Yollarında Alt Yapı, Üst Yapı ve Sanat Yapıları ve Yol Yapımı İşi” Sadece 4 firma/firma ortaklığı katılmış. Belediyenin belirlediği yaklaşık maliyeti öğrendim: 189 milyon 275 bin 740 TL, 28 kuruş. Tabloya bakın: Yüzde 2 ve 7 gibi adeta “zahmet olmuş” dedirten indirim oranları. Soru şu: Yol işlerinde 21/b zorunlu idiyse, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daha fazla sayıda şirketi çağırmasına engel neydi?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.