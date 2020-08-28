Sözcü yazarı Çiğdem Toker: USHAŞ, Kamu İhale Kanunu'ndan muaf, istediği gibi alım yapabiliyor, yüzlerce milyona ulaşan alımlar şeffaf değil

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşuna öncülük ettiği Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) A.Ş'nin kamu denetimine tabi olmadan alım yapabildiğini ve şeffaf olmadığını yazdı.

Bugünkü yazısında USHAŞ'ı gündeme getiren Toker, USHAŞ yani Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den şöyle bahsetti:"Kuruluşuna Sağlık Bakanlığı'nın öncülük ettiği, 10 milyon TL kuruluş sermayesini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği bir şirket... Halkın parasıyla kurulduğu halde, Sayıştay denetimine tabi olmayan, tıpkı Türkiye Varlık Fonu gibi özel hukuk hükümlerine tabi bir şirket olan USHAŞ, Kamu İhale Kanunu'ndan da muaf. İstediği gibi alım yapabiliyor. Yüzlerce milyona ulaşan alımlar şeffaf değil."

Toker, USHAŞ'ın yönetimine Dr. Salih Kenan Şahin'in getirildiğini anımsatarak şunları yazdı: "USHAŞ A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı geçtiğimiz günlerde değişti. İki dönem üst üste AKP Pendik Belediye Başkanlığı yapan, Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Dr. Salih Kenan Şahin getirildi. Şahin'in Bakan Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ndeki görevi, şirket açıklamasındaki özgeçmişte yer almadı. USHAŞ birçok açıdan izlemeye, dikkate değer bir şirket. Özellikle de Covid19 mücadelesinde yaşamını yitiren, ağır koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmediği bir bütçe mantığı içinde, neyi nereye harcadığı belli olmadığı için."

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