Sözcü yazarı Çiğdem Toker: O seçmen, CHP israf dedikçe muhafazakar dile teslim olunduğunu, yolsuzluklardan hesap sormaktan vazgeçildiğini düşünüyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmeni yakalamak için tercih ettiği dilin laik seçmenler gözünde yolsuzluklarla ilgili hesap sormaktan vazgeçildiği izlenimini doğurduğunu yazdı.

Bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu, bürokraside denetimden gelmiş bir siyasetçi. Milletvekili seçildiği ilk yıllarda hepimiz onu gündeme taşıdığı belgeli yolsuzluk dosyalarıyla tanımışken, yeni dönem dil değişikliği dikkat çekmeyecek gibi değil" diyen Toker, yeni dönemde muhafazakar bir söylemin tercih edildiğini yazdı.

Toker, "Yeni ama muhafazakar dil tercihinin, Millet İttifakı stratejisiyle ilgisi olduğu açık. İttifakı seçime kadar olabildiğince genişleteceğini ilan eden CHP'nin temel motivasyonun ise mütedeyyin seçmeni gözetmek olduğu anlaşılıyor. Ana muhalefet partisi CHP, bu dili kendi stratejisi bakımından doğru buluyor olabilir. Özellikle Anadolu'da izleri tam silinmeyen, temelleri çok geriye uzanan, “CHP dinsizdir” yaftalaması düşünülürse" yorumunu yaptı.

Bu söylemin laik seçmenlerde farklı bir etki uyandırdığını yazan Toker, şöyle devam etti: "Ama aynı “doğru”luğun, -laikliği günlük hayatının merkezine koymuş- bundan ödün vermemekte kararlı, doğası sermaye saldırısıyla durmaksızın talan edilen, yağmalanan kamu kaynakları dolayısıyla içinde haklı öfkeler biriktirmiş seçmenler için geçerli olduğunu söylemek zor. O seçmen, israf dendikçe, bu iktidarın eseri olan muhafazakar dile teslim olunduğunu, “dengeler uğruna” yolsuzluklardan hesap sormaktan vazgeçildiğini, düşünüyor."

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