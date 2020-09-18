Sözcü yazarı Çiğdem Toker: Bütçenin, dövize ayarlı garantili şehir hastanelerinden ne kadar ürkütücü bir zarara girdiğini, son ihaleler bir kez daha gösterdi

Bir süredir yazılarında özel şirketlere ihale edilen şehir hastanelerinin ihalelerine yer veren Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Aydın'da yapılması planlanan şehir hastanesinin bütçesinin 931 milyon 992 bin TL olarak planlanan bütçesinin ihalede 1 milyar 360 milyon 970 bin TL'ye çıktığını yazdı.

Bu ihalelerdeki artışın 'kur farkı' ile açıklandığını belirten Toker, "Bu ülkede gelir dağılımının, bütçenin, vergilerin; “milletin cebinden” dövize ayarlı garantili şehir hastanelerinden ne kadar ürkütücü bir zarara girdiğini, son ihaleler bir kez daha gösterdi. Nerede milyar dolarla ifade edilen, üstüne 25 yıl hizmet bedeli ödenen hastaneler, nerede 1 milyar TL'ye ihale edilen hastaneler. Şüphe yok ki inşaat süresi 2 yıl olarak planlanan bu hastanelerde de maliyet 1 milyar liralarla sınırlı kalmayacak. Enflasyonla, kur artışıyla bu bedeller tırmanacak. Ama böyle olduğunda bile 11'i açılmış KÖİ modelli şehir hastanelerinin 2043 yılına sarkacak devasa yüküyle kıyas kabul etmiyor" diye yazdı.

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