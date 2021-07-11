Sözcü yazarı Cansen: Enflasyonla mücadele için artan maliyetler gecikmeden yansıtılmalı; zam enflasyonu yükseltir ama temel sebep olan 'para şişmesini' önler

Sözcü yazarı Ege Cansen, "Zam yaparak enflasyonu düşürmek" isimli bir yazı kaleme aldı. Enflasyonun temel sebebi "para miktarının şişmesidir" diyen Cansen, enflasyonla mücadele için "sıkı maliye politikası"nın şart olduğunu bunun içinde artan maliyetlerin gecikmeden yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Cansen, Merkez Bankası'nın tek başına "sıkı maliye politikası"nın desteği olmadan enflasyonla mücadele edemeyeceğini ifade etti. Cansen "sıkı politikanın" oluşmasını ise şöyle ifade etti:

"Sıkı politikası, 'denk hatta fazla veren bütçe' demektir. Bunun için, belediyeler artı merkezi hükümetin yapacağı cari ve yatırım harcamalarının, belediyelerin ve devletin toplayacağı vergiler ile halka sattıkları mal ve hizmetlerden elde edecekleri hasılatın toplamına eşit olması gerekir. Bu denkliği sağlamak için, enflasyon ve devalüasyon yüzünden artan maliyetler, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve toplu taşıma fiyatlarına gecikmeden yansıtılmalıdır.

Bunların fiyatları artınca, 'ölçülen enflasyon' tekrar artar. Ama, enflasyonun kök sebebi olan 'para miktarının şişmesi' önlenir. Enflasyonu önlemek için fiyatlara zam yapmak kulağa tuhaf geliyor. Ama nedensel ilişki bunu emrediyor. AKP israftan kaçınsa bile (ki fıtratına aykırıdır, kaçınamaz) enflasyonla mücadele edilirken halkın sıkıntı çekmemesini sağlamak imkansızdır."

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