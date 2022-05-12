Sözcü yazarı Cansen: Enflasyon neyle çıktıysa onunla iner

Sözcü yazarı Ege Cansen, son aylarda enflasyonun kademe kademe yükselmesine dikkat çekerken, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine vurgu yaptı.

Cansen, "Enflasyon neyle çıktıysa onunla iner" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Enflasyon 2021'in Kasım ayına kadar hafif yükselen bir trend izlemekle birlikte, resmi ölçümlere göre yüzde 21'i geçmemişti. Ne olduysa oldu, Kasım'dan itibaren hızla yükselmeye başladı. Aralık 2021'de yüzde 36, Ocak 2022'de yüzde 49, Şubat'ta yüzde 54, Mart'ta yüzde 61, Nisan'da yüzde 71 oldu. Peki ne oldu da böyle anormal bir yükseliş başladı? İktisatçılarımıza göre bunun sebebi Merkez Bankası'nın Eylül 2021'de yüzde 19 olan faizi, Ekim'de yüzde 18'e, Kasım'da yüzde 16'ya ve nihayet Aralık 2021'de yüzde 14'e indirmesidir. Bu iki sayı serisi birlikte okunup bir 'sebep-sonuç' ilgileşimi çıkarılmak istenirse xf Bu da AKP'nin 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur; faizler inerse, enflasyon da iner' önermesinin tam tersidir.

Kural olarak, 'tek para birimli' ülkelerde faizin yükseltilmesi ekonomiyi soğutarak enflasyonu geriletir. Burada kullanılan 'soğutma' deyimin, yaşamdaki karşılığı özellikle inşaat gibi 'düşük getirili yatırımlardan' kısmen vazgeçilmesidir. Bunun sonucunda talep daralır, sektörel kapasiteler tam kullanılamaz, işsizlik artar. GSYH artışı yavaşlar hatta durur. Bu fakirleşme 'enflasyonla mücadelenin bedelini' ödemektir."