Sözcü yazarı Cansen: Eğer bir banka alamayacağı bir borcu yüksek faiz için veriyorsa iyi niyetli davranmış olmaz; o zaman alınan borç musibet, verilen borç hileli olur

Sözcü yazarı Ege Cansen, iktidar ve muhalefet arasında Kanal İstanbul'un yapımı için alınacak borç paranın ödenip ödenemeyeceği tartışmasına yazısında değindi.

Cansen yazısında şöyle yazdı:

"İktisadi ve sosyal hayat bir sözleşmeler (mukaveleler) manzumesidir. Medeniyet “iyi niyet” (bona fides) esasına göre yapılmış ve tarafların sözünde durduğu mukavelelerle gelişir. Sözleşmelerin bağlayıcı olması için, usulüne uygun yapılmış olması gereklidir ama yeterli değildir.

Sözleşmeler “iyi niyet” daha doğrusu “gerçek niyet”e göre bir anlam ifade eder ve bağlayıcı olur. Hilekârlar, çoğu zaman usul hatası yapmaz. Bunun için “şekilci avukat” tutar. Ama sözleşmenin metninde yazan “maksat” ile sözleşmeyi yapanların zihnindeki “maksat” aynı değilse sonunda mutlaka hır çıkar.

Sonrası hukukçular meydan savaşıdır. Borç sözleşmelerinde, hem borcu veren banka, hem de borcu alan kurum “bona fides”le hareket etmelidir. Eğer bir banka alamayacağı bir borcu (fahiş faize tamahen) veriyorsa, iyi niyetli hareket etmiş sayılmaz. O zaman alınan borç musibet, verilen borç hileli olur."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'un yapımıyla ilgili bankalara seslenerek "Biz iktidara geldiğimizde bu borçları geri ödemeyeceğiz. Paranızı alamayacaksınız" demişti.

Bunun üzerine AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğluna "Bankalar senden bu parayı söke söke alır" demişti.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise "tiksindirici borç" kavramını öne sürerek Erdoğan'a " O parayı devletten değil, senden alırlar şimdiden para biriktirmeye başla" demişti.

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