Sözcü yazarı Cansen: Cari açık stratejisini uygulamak siyaseten çok zordur; AKP'nin bunu yapabileceğine hiç ihtimal vermiyorum

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadelede cari açığı azaltma vurgusunu değerlendirdi. Cansen, söz konusu politikayı kendisinin de uzun zamandır savunduğunu ancak ne AKP'nin ne de muhalefetin bu politikayı uygulayacağına ihtimal vermediğini ifade etti. Cansen "Bu stratejiyi uygulamak siyaseten çok zordur" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Cari açığı en az 5 yıl süreyle 'sıfır' düzeyinde tutup, beklentileri tersine döndürerek, döviz fiyatını istikrara kavuşturmak; sağlam bir irade, nefse hakimiyet, mali disiplin, sosyal politika ve toplum dayanışması gerektirir.

Bunlar varsa sonuç almak mümkündür. Pasifik ülkeleri bunu başarmıştır. Eğer bu başarılırsa, enflasyon kendiliğinden düşer. Ancak AKP'nin bunu yapabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü AKP 'israf-koliktir'.

İşin ilginç yanı, böyle bir stratejiyi, muhalefetin de izleyeceğini sanmıyorum. Pek tabii, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan'ın veya Davutoğlu'nun zihninde (öncelikleri ve ödünleşmeleri farklı) 'enflasyonu kalıcı olarak düşürme ve istikrarlı büyüme' modelleri olabilir. Ben henüz 'Erdoğan yapamaz, ama ben yaparımdan' başka bir şey duymadım."