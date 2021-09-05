Sözcü yazarı Cansen: Cari açığın daralması GSYH'yi artırır, nakit gelirini düşürür

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, köşesinde "Türk ekonomisinde gözlemlenen bu seferki büyümenin bir numaralı âmili, ihracat artışı, daha doğrusu 'ticaret açığının' daralmasıdır" dedi. Cansen büyümeyi vatandaşların neden hissetmediğini "Cari açığın daralması GSYH'yi artırır, nakit gelirini düşürür" diyerek açıkladı.

Cansen'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cari açık artışı, GSYH'yi (gayri safi yurtiçi hasıla) düşürür. Ancak cari açık vermek, dışarıdan borçlanmak demektir. Borçlanmak ise borç alınan dönemde ülke içinde harcanabilir geliri artırır. Bunun tersi de doğrudur. Cari açık kapanırken, yani daha az dış borç alınırken veya dış borç geri ödenirken ülke içinde harcanabilir gelir düşer.

GSYH, cari açığın azalması sayesinde büyürken, vatandaş; 'Madem ekonomi büyüdü, bizim gelirimiz niye büyümedi?' diye sorar. Sebebi; bu dönemde hem daha az borç para yememiz, hem de eskiden alınan borçların faizini ödememizdir. Dış borç bitince, faiz ödemesi de biteceğinden, halkın

gelir artışı, büyümeden yüksek olur."