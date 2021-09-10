Sözcü yazarı Cansen: Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin olarak, "Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır. Kalıcı çözüm UBER benzeri çağırmalı taksi hizmeti' sunan özel firmaların, taksi plakası olmayan araçlarla hizmet vermesine izin vermektir" görüşünü savundu.

Cansen bugünkü yazısında, "İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır. Kalıcı çözüm UBER benzeri çağırmalı taksi hizmeti” sunan özel firmaların, taksi plakası olmayan araçlarla hizmet vermesine izin vermektir. Bugünkü taksiler yeni bir düzenlemeye tabi olmalıdır. Her takside biri plaka sahibi olmak üzere en çok iki sürücü çalışmalıdır. Plakanın sahibi olan sürücünün hiç çalışmadığı anlaşılırsa, sahip olduğu taksi plakası iptal edilmelidir. İstanbul Taksi Esnaf Odası da plaka rantını savunmayı bırakıp, taksiciliğin şeref ve itibarını artırmayı amaçlamalıdır." ifadesini kullandı.