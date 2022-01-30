Sözcü yazarı Cansen: AKP yatırım için gereksiz dış borç alarak Türkiye'nin geleceğini ipotek altına sokmuştur

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, "AKP'nin iktisat politikasını, geçmiş dönemlerden ayıran 'çok kötü' bir farkı vardır. AKP, ne pahasına olursa olsun yatırım yap yatımayı marifet sandığından, gereksiz dış borç alarak Türkiye'nin geleceğini ipotek altına sokmuştur" dedi.

Cansen bir diğer kötü durumun özelleştirmeler olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Özelleştirme adı altında, gerek banka gerek sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşun yabancıların eline geçmiş olmasıdır. Bu sebeple dış borçlara ilaveten mülkiyet devri yoluyla dış yükümlülükler yaratılmıştır.

Enflasyon/devalüasyon düzeltmeleri yapılarak 'TC'nin bilançosu' çıkartılsa, ülkemizin kabaca 500 milyar dolar net 'dış yükümlülüğü' olduğu görülecektir. Bu yükümlülüğün Türkiye ekonomisine yükü, yabancıların yüzde 8 getiri beklentisiyle hesaplansa yılda 40 milyar dolar eder. Yani yüzde 85'i emek girdisiyle yaratılan GSYH'mızdan her yıl 40 milyar dolar 'faiz ve kâr' olarak öyle veya böyle dışa akmaktadır. Bu miktar, cari açığımızdan büyüktür."

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