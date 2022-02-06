Sözcü yazarı Cansen: AKP'nin faizleri indirmesi, yüzde 25'lerde seyredecek enflasyonun yüzde 50'ye çıkmasının ana sebebidir

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, TÜİK tarafından açıklanan aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,7'lik enflasyon oranlarına ilişkin olarak "AKP'nin 'faiz sebep, enflasyon neticedir' diyerek, sözde enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası faizlerini indirmesi, yüzde 25'lerde seyredecek enflasyonun yüzde 50'ye çıkmasının ana sebebidir" dedi.

Söz konusu enflasyon artışının iktisattaki "para miktarının genişlemesi fiyatları artırır" kuramıyla ilgili olmadığını ifade eden Cansen şöyle devam etti:

"Türkiye'de enflasyon, esas olarak kur artınca artar. Çift paralı Türkiye ekonomisinin bir diğer özelliği 'düşük faiz-yüksek kur' ilişkisidir. Bunları AKP bile bilir. AKP'nin bu ilişkiyi bilmesine rağmen faizi indirmesi dolar fiyatını iki misline çıkartmış ve enflasyonu da patlamıştır. Bir bakıma enflasyondaki bu fahiş yükselişe AKP'nin 'faizi indirmesini' 'kur artışı' olarak okuyup 'dövize hücum eden' halkın kendisi karar vermiştir. Bu deney, özellikle istenmeyen sonuçların oluşumunda, iktisadın insansız değil, insanlı tarafının daha etkili olduğunu ispatlamıştır.

Nasıl enflasyonun patlamasına bir anlamda halk karar verdiyse, inmesine de yine halk karar verecektir. Bu kararını, parasını yatırırken ve başkalarına sattığı ürün veya hizmet fiyatını belirlerken ortaya koyacaktır. Çünkü enflasyon, son tahlilde bir 'ücret-fiyat' sarmalıdır. Hükümetin tutarsızlıkları ve savurganlığı ile muhalefetin 'beter olsun' temennileri, bireylerin 'önce can, sonra canan' diyerek bencil davranmasına sebep olmaktadır."

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