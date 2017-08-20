Sözcü yazarı: Bu yazı beni FETÖ'cü yapar mı?

Sözcü yazarı Necati Doğru, Sözcü'ye yönelik olarak düzenlenen "FETÖ" operasyonu kapsamında hazırlanan 'bilirkişi' raporunda, 17 Temmuz 2017 tarihli yazısı için “Tersten propaganda yöntemi kullanarak kaleme alınmış, örtülü mesajlarla darbe inkar edilmiş, kanlı sürecin adeta devlet tarafından planlandığı ima edilmiştir” dendiğini vurgulayarak "Bu yazı beni FETÖ'cü yapar mı?" ifadesini kullandı.

Necati Doğru'nun bugün (20 Ağustos 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Osmanlı döneminde İstanbul'da Kani adında bir Müslüman genç varmış. Mahallede güzel bir Rum kızına sevdalanmış. Kızın babası “Sen Müslümansın, gel dininden dön, Hristiyan ol, kızımı sana vereyim” demiş. “Kırk yıllık Kani, olur mu Yani” ata sözümüzün bu hikayeden geldiği söylenir. SÖZCÜ'yü susturup kapatmanın alt yapısı olsun diye bir bilirkişi bulunmuş, iddianameye altlık olsun diye rapor hazırlamış.

Aşağıda yayınlayacağım.

17 Temmuz yazımı almış.

Beni “Fetullah Ortağı” ilan etmiş.

40 yıllık Necati olur mu Yani!

Önce yazıya bir bakın:

* * *

“Naylon Darbe!

Ülke iyi yönetilmiyordu. Çözüm hiçbir zaman darbe değildi. Sevindirici olan: “Halk getirdi, halk götürür demokratik çözümünü” hatırlatması oldu. Halkın gücü, naylondan darbecilerin çağrısına uyup evine çekilmedi. Çekilseydi, darbeciler kazanacaktı. Ülkeyi kötü yönettiklerini gördüğü ve yaşadığı halde önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanın çağrısına uydu.

Halkın gücü, sinmedi.

Tankların üstüne çıktı.

Demokrasi kazandı.

Sevindirici olan; bugün darbeci tanknı önüne dikilen o sivil insanların yarın ülkeyi kötü yönetenleri sandıkta oylarıyla iktidardan indireceğidir. Ve gerçek demokrasi bayramı işte o gün kutlanacaktır. Bu çağda bize sunulana bak: Sen gel Boğaziçi Köprüsü önünü tanklarla tıka. Sen gel hava meydanının kapısını tankla kes. Sen gel TRT binasının duvarına tankları daya. Sen gel Meclis girişine tankları sırala.…

Görüntüsü bile çirkin.

Hangi yılda kalmışsın!

Bu tabloya en küçük bir yakınlık, sempati duymak bile mümkün değil. Bu çağda bir ordunun düşeceği en saçma manzara bu olmalı…Milletin parasıyla okumuş, milletin parasıyla altına tank, helikopter, uçak çekmiş. Gidip Karayılanı, Cemil Bayık'ı yakalayıp teslim alamıyor. Kendi genelkurmay başkanını esir alıyor. Bu halk darbeciyi niçin dinlesin?

Seçimle gelen.

Seçimle gitsin.

Halk getirdi.

Halk götürsün.

Demokrasi bayram olsun.

Naylon darbeciler!

İktidarı devirmeye kalktılar.

Daha da güçlendirdiler.

Yoksa bu “tezgahlanmış bir darbe” miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı? Sen kalk Cumhurbaşkanı'na karşı darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git genelkurmay başkanını tutukla!

Tankla, Toma'yı tokuştur.

Başarısız darbe yap.

Kabak gibi tutuklan.

Üstün çıplak!

Elin arkadan kelepçeli.

Yere yüzükoyun uzan.

Merak ediyorum: bu darbecilerin tamamı, süzme saf Fetullahçı subaylar mıdır? Yoksa aralarına karışmış başkaları da var mıdır? Kutulardan dolar çıktığı o 17-25 Aralık gününden bu yana sürekli “Fetullahçı avı” yapıldı, çok sayıda Fetullahçı tutuklandı. Buna rağmen Ordu'da “Emir-Komuta Zincirini” kırıp darbe girişimine başvuracak bu kadar çok Fetullahçı subay nasıl gizli kaldı? Tayyip Erdoğan, “Fetullah Gülen bizi aldattı” demişti. Fetullahçı subaylar da kendilerini o kadar iyi gizlediler ki, Genelkurmay Başkanı'nı aldattılar.

Aldatılan iki oldu.

Biri:

Başkomutan.

İkinci:

Kurmay Komutan.

ABD'ye kaçmış aldatan!

( Necati Doğru 17 Temmuz 2016

SÖZCÜ)

* * *

Kimdir, adı nedir, bilirkişi olabilme yetkinliği var mıdır bilmiyorum. Sanıyorum kendisi de gazetecilik yapmış Sayın Bay Bilirkişi, bu yazı için “Tersten propaganda yöntemi kullanarak kaleme alınmış, örtülü mesajlarla darbe inkar edilmiş, kanlı sürecin adeta devlet tarafından planlandığı ima edilmiştir” sonucuna varıyor. Sayın Bay Bilirkişi'nin “mantığına göre” benim bu muhalefet duruşlu sorgulayıcı yazım FETÖ'nün işine yaramış. Dolayısıyla ben de FETÖ”cü imişim! SÖZCÜ'nün, diğer yazar arkadaşlarımın ve benim muhalefet yazıları kim iktidarı devirmek istiyorsa onun, söz gelimi FETÖ'nün, PKK'nın, ABD'nin, Almanya'nın, Esad'ın, Trump'ın, Merkel'in işine yarayabilir ama bu beni ve SÖZCÜ'yü Fetullah ortağı, PKK'lı, ABD, Almanya, Esad yandaşı yapmaz.

Bilirkişi mantığı çürük!

Diyalektik mantık.

Aristo mantığı.

Hegel mantığı.

Aristo mantığı.

Düz mantık.

Eşek mantığı.

En altta çürük mantık!