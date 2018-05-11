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Sözcü yazarı: Bu arkadaşların ecdat geleneğinde uzlaşı, hoşgörü yok; İnce'yi pufa oturtmadığına şükredin

"İşimiz zor ama saltanattan sonra cumhuriyet gelir"

11 Mayıs 2018 16:39

Sözcü yazarı Bekir Çoşkun cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmesini değerlenirdi. Çoşkun, "Bu arkadaşların bayıldıkları ecdat geleneğinde; uzlaşı, hoşgörü, tahammül, paylaşım, başka görüşe saygı yoktur" diyerek, "Muharrem İnce'yi pufa oturtmadığına şükredin" ifadesini kullandı.

Çoşkun'un, "Muharrem İnce'yi pufa oturtmadığına şükredin" başlığıyla (11 Mayıs 2018) yayımlanna yazısı şöyle:

Muharrem İnce'yi üçlü kanepeye oturtup, kendisinin saraydan getirilen varak saltanat koltuğuna oturmasına bakıyorum...

Normalde ecdat geleneğinde seçim-meçim yoktu…

*

l. Sultan Osman; amcasını öldürttü, oturdu…
I. Murat; hem amcasını hem kardeşleri Mahmut ve Yusuf'u öldürttü…
Fatih Sultan Mehmet; 6 aylık kardeşini öldürttü…
II. Beyazıt; Rodos şövalyelerine sığınan kardeşi Cem Sultan'ı, bir berber göndererek kaldığı şatoda zehirleterek öldürttü…
Yavuz Sultan Selim; kardeşlerini ve tüm yeğenlerini öldürttü…
Kanuni Sultan Süleyman; oğlu Mustafa'yı, karısını, torununu ve karısının tüm akrabalarını öldürttü…
II. Selim; canını kurtarmak için İran'a kaçan kardeşi Beyazıt'ı getirtti, tüm çocukları ve ailesiyle birlikte öldürttü…
III. Murat; tahta oturur oturmaz daha siftah, altı kardeşini öldürttü… 130 cariyeden 112 çocuğu olmuştu, çocuklar daha doğar doğmaz anneleri ile birlikte öldürüyorlardı… III. Murat öldüğü gece hamile bıraktığı 10 cariyenin ayaklarına taş bağlanarak Sarayburnu'nda denize atıldılar…
III. Mehmet; tahta çıktığı günün gecesi oğlunu ve 19 kardeşini öldürttü…
IV. Murat; 3 kardeşini öldürttü…

*

Oraya oturma ihtimali olan herkesi halledince, kimse kalmadığı için haliyle ne oluyor, sen oturuyorsun…

*

Kısacası bu arkadaşların bayıldıkları ecdat geleneğinde; uzlaşı, hoşgörü, tahammül, paylaşım, başka görüşe saygı yoktur…
Muharrem İnce'yi pufa oturtmadığına şükredin…

*

Asıl sorun duygularında demokrasi olmadığı için, iktidarı demokratik yolla devretmek de yoktur…
Demokrasi ile gelirler, ama demokrasi ile gitmezler…

*
Peki ya siz…
Padişahın “Seçimi kaybettik, buyurun saraydaki koltukta siz oturun” diyeceğine inanıyor musunuz?..
İşimiz zor ama saltanattan sonra cumhuriyet gelir.

 

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