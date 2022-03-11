Sözcü yazarı: Bizimkiler gidecek, yerlerine ithal malı ucuz doktorlar getirilecek, iktidarımız böylece maaşlardan tasarruf edecek

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik “Giderlerse gitsinler” ifadesini sert bir dille eleştirdi. “Bizimkiler gidecek, yerlerine ithal malı ucuz doktorlar getirilecek, iktidarımız böylece maaşlardan tasarruf edecek. Uzun vadede amaç bu” diyen Çölaşan, doktorlara, “Doktorlarımız dirensin, beklesin… Bunların saltanat günleri artık bitmek üzere. Az kaldı, biraz daha sabır” çağrısı yaptı.

Çölaşan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bir doktor beş yıl boyunca tıp fakültesinde okuyor… Devlete olan mecburi hizmet borcunu okul bitince yerine getiriyor. Tıpta uzmanlık sınavını kazandığı takdirde ihtisas yapma yılları başlıyor. Yani sonuçta neresinden bakarsak bakalım, bir uzman doktorun diplomasını alması fakülte dahil en az 10-12 yılı buluyor… En çok zaman alan en zahmetli eğitim.

Anayasanın 104. maddesi açık: “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin BİRLİĞİNİ temsil eder.” Kendisi cumhurbaşkanı! Şimdi soruyorum, bu kafa yapısı ve özellikle de sözleriyle milletin birliğini nasıl temsil edebilir?

Türkiye'de doktor sayısı zaten yeterli değil. Üstelik bu iktidar döneminde sadece ve sadece göstermelik olarak çok sayıda tıp fakültesi açıldı. Slogan şöyle: Her kente, her üniversiteye bir tıp fakültesi!

Yapılan tamamen yanlış. Laboratuarları ve olanakları yetersiz, hem de hocası olmayan tıp fakültelerinden öğrenci mezun ediyorlar. O gençlerin aslında hiçbir kabahati yok. Diplomayı veriyorlar ellerine ve saldım çayıra Mevlâ kayıra anlayışıyla onları doktor yapıyorlar. Sonra kendi kendilerine korona aşısı (!) icat edip adını Turkovac koyuyorlar, bu dandik aşıyı bile siyasi propaganda malzemesi olarak kullanmaya kalkışıyorlar… Ve en son aşamada ise “Giderlerse gitsinler” diyorlar.

Giderlerse ne olur? Kadrolar boşaldıkça ayrılanların yerine gazetelere ilanlar verilir, dünyanın dört bir yanından ucuz doktorlar getirilir. Bangladeş, Pakistan, Malezya gibi İslam ülkeleri… Ve Somali, Kongo, Çad, Nijerya gibi Afrika ülkelerinde ayda 500 dolar ücretle çalışmaya hazır olan on binlerce doktor sırada bekliyor. Bizimkiler gidecek, yerlerine ithal malı ucuz doktorlar getirilecek, iktidarımız böylece maaşlardan tasarruf edecek. Uzun vadede amaç bu. Doktorlarımız dirensin, beklesin… Bunların saltanat günleri artık bitmek üzere. Az kaldı, biraz daha sabır.”

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