Sözcü yazarı: Bir futbolcuya bile yetemedik Türkiyem!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganlı kampanyada 204 milyon Euro'nun toplandığını belirterek, "Paris St. Germain futbol kulübünün tek bir futbolcusunun bonservis bedeline bile yetemedik!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar… 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde doğdu. Futbolcu oldu. Takvimler 2017 yılını gösterirken 25 yaşındaki Neymar, 222 milyon Euro'luk transfer ücretiyle Barcelona'dan Paris St. Germain'e geçti. Dünyanın modern zamanlarda gördüğü en büyük salgın hastalık felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını başlattı. Bir haftada bütün Türkiye'den toplanan para 1.5 milyar lira… Yani 204 milyon Euro… “Biz Bize Yeteriz” dedik, Paris St. Germain futbol kulübünün tek bir futbolcusunun bonservis bedeline bile yetemedik!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Hem de bu 1.5 milyar liranın içerisinde, kendi bastığı parayı yardım olarak bağışlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 milyon lirası da vardı. Kamu bankalarından Ziraat Bankası 62 milyon 300 bin lirayı, Halkbank 56 milyon lirayı, Vakıfbank 50 milyon lirayı bağış kutusuna attı. Bir anlamda devlet sağ cebinden alıp sol cebine aktardı. Kampanyanın bu durumundan çıkartılacak hem sosyolojik hem de ekonomik çarpıcı sonuçlar var. Türkiye'nin geldiği bu nokta akıllara zarar! Devletin kasasında hakikaten para kalmamış" görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın