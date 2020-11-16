Sözcü yazarı: Beklenti büyüdü, 3 puan faiz artırmak yetmeyebilir

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Beklenti büyüdü. 3 puan faiz artırmak yetmeyebilir. Dış para babaları, Türkiye'de kazanıp dolarlarını dışarıya kaçıranlar, sıcak paracılar ve hoppa paracılar, uluslararası finans merkezleri, swap sopasını abanmış dış bankalar, dolarlarını yastık altına gizlemiş ürkek yerli tuzu kurular, kirli dolarları için yeni 'varlık barışı' bekleyenler, faiz 4 puan artsın, 5 puan artsın isteyebilirler." görüşünü savundu.

Doğru, "Bakarsın! 5 puan bile kesmez! Cumhurbaşkanı, damadını bakan yaptı 'yüksek faizle ülkenin soyulmasına' karşı el ele omuz omuza 'milli dikleniş yapıyor' algısı yarattı. Fakat sonunda enflasyon patlayınca 'Damat Bakan'ın görevden af talebi kabul edildi' ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı ile yeni Maliye ve Hazine Bakanı'na 'faiz artırabilirsiniz oluru' da verildi ki, Dolar, Euro iniş pozisyonu aldı.Böyle ise….! Dik dur eğilme! Millet seninle! Yüreklendirmesi yere düşmüş çiğ yumurta durumuna gelecek." düşüncesini dile getirdi.

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