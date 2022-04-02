Sözcü yazarı: Başkanlık sistemiyle ne kadar hızlı karar alındığını tüm benliğinizle hissediyor musunuz; Enerji Bakanı eminim hissediyor!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, doğalgaza son gelen zamlara ilişkin olarak, "Nasıl, başkanlık sistemi ile kararların ne kadar hızlı alındığını tüm benliğinizle hissediyor musunuz? Mesela Enerji Bakanı Fatih Dönmez eminim hissediyor!" dedi.

Muratoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"'Doğalgaz ve elektrik zammını yansıtmayacağız' diyeli bir hafta geçmedi. Kallavi zam geldi. Bırak yansıtmayı adeta tokat patlattı. Bakan'ın bu durumdan haberi olmaması oldukça acınası…

Ülkeyi nasıl yönetiyorlar, aralarında ne konuşuyorlar, karar alırken kime danışıyorlar belli değil… Kopukluk mu var, bakanlar süs diye mi orada duruyorlar?

Faturaları zor ödüyorsunuz. O saraylarda yaşıyor. O sarayların parasını kim ödüyor? Bu faturalar boşuna gelmiyor!

Aslında bu zam tam da zamanında yapıldı. Yaza doğru kombiler kapanınca faturalar azalacak sonbahara kadar göze batmayacak.

İyi de üretim tarafı ne yapacak? Şimdi de elektriğe gelecek zammı bekleyecek… Sonrasında zararına satacak hali yok ya… O da bindirecek fiyatlara… Millete kesilecek yine fatura…"

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