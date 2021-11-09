Sözcü yazarı: Balık hafızalı bir toplumuz!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısının “Balık hafızalı bir toplumuz!” başlıklı bölümünde vatandaşın unutmaması gerektiğini düşündüğü bazı yaşanan olayları hatırlattı.

“Balıkların hafızası zayıftır. Bu yüzden çok çabuk unuturlar. Ne yazık ki, biz de toplum olarak olayları çabuk unutuyoruz! Oysa yoksulluğumuzun sebepleri bunlardır. Ülkeyi derinden sarsan skandallar patlak veriyor, birkaç gün tartışıyor, sonra da unutup gidiyoruz. Hiç unutmamamız gereken önemli sorulardan birkaç örnek” diyen Turan, şunları sıraladı:

■ 128 milyar dolar nerede? Merkez Bankası'nın çektiği sıkıntılar, millete ait bu muazzam paranın gereksiz yerlere savrulmasındandır.

■ Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o parlamenterin kim olduğunu bildiği halde adını neden açıklamadı?

■ Ziraat Bankası'nın bir holdinge, gazete ve televizyon satın alması için verdiği 750 milyon dolarlık kredinin akıbeti nedir? Ödendi mi, ödeniyor mu?

■ Sayıştay'ın, usulsüzlükler nedeniyle devleti zarara sokan kamu kurumları sorumluları hakkında bir soruşturma yapılıyor mu?

■ Ülkeyi saran yolsuzluklara hep seyirci mi kalınacak? Kamuoyunun, en azından yarısı, bu sorulan cevaplarını bekliyor.

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