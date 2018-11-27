Sözcü yazarı: Ayşe Arman haklıdır, sonuna kadar arkasında dururum

Sözcü yazarı Can Ataklı, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Son günlerde 'yandaş medya kalemleri'nin 'medya ahlakı' üzerine ahkam kestiğini, hedeflerinde ise Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın olduğunu savunan Can Ataklı, 'yandaş yazarların' Ayşe Arman'ın bazı röportajları 'para alarak' yaptığını ileri sürdüğünü hatırlatttı. Ataklı, " Ayşe Arman para alsa da almasa da bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş bir gazeteci. Yaptığı cesur ve devrimci yazarlık da yok sayılamaz. Ayşe Arman haklıdır, sonuna kadar arkasında dururum" dedi.

"Sonuna kadar Ayşe Arman'ın yanındayım"

"Para işini gazetenin organize ettiğini ve paranın kırışıldığını da yazıyorlar" diyen Can Ataklı, "Böyle bir şey olamazmış. Bu medya ahlakına aykırıymış. Valla şu kadarını söyleyeyim; Ayşe Arman para alsa da almasa da bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş bir gazeteci. Yaptığı cesur ve devrimci yazarlık da yok sayılamaz. Hürriyet adına yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı kadarıyla Ayşe Arman bazı 'sosyal sorumluluk projelerinde' yer almış ve bunun karşılığında da sponsorlardan para alınmış. Gazeteyi reklamlarla doldurup sonra reklam verenlere karşı hiçbir şey yazamayan gazetecilerin başkalarının ahlakını sorgulamasını çok komik buluyorum. Bu konuda Ayşe Arman haklıdır ve kendi hesabıma sonuna kadar arkasında dururum" vurgusu yaptı.

Can Ataklı'nın "Yok artık bu kadar da cahillik olmaz' diyerek pot kırınca çok feci utandım" başlığıyla (27 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz